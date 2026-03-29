Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν ένας 78χρονος άνδρας απείλησε οδηγό αστικού λεωφορείου χρησιμοποιώντας οπλισμένο ψαροντούφεκο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και τους περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ζήτησε από τον ηλικιωμένο να μετακινήσει το αυτοκίνητό του, που εμπόδιζε τη διέλευση. Ο 78χρονος, προσπαθώντας να μπει στο γκαράζ του σπιτιού του, εξοργίστηκε από την κατάσταση και στράφηκε απειλητικά στον οδηγό.

Ο οδηγός περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Φύγε σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη, τι είναι αυτά που λες;». Ο ηλικιωμένος απάντησε: «Δεν φεύγω, τώρα θα δεις» και άνοιξε το πορτ μπαγκάζ για να βγάλει το οπλισμένο ψαροντούφεκο.

Ο 78χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διερεύνηση του περιστατικού.