Σε ηλικία 80 ετών, το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος.

Με πολυετή εμπειρία στη δημοσιογραφία, ο Θάνος Οικονομόπουλος υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος μεγάλων εφημερίδων της χώρας και η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος τους οικείους του και τον δημοσιογραφικό χώρο.

Γεννημένος τον Ιούνιο του 1946, αρθρογραφούσε τα τελευταία 15 χρόνια στο iefimerida.gr, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής και του Ελεύθερου Τύπου.

Η δημοσιογραφική του πορεία κάλυψε έντυπα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, διανύοντας όλη την ιεραρχία των μέσων. Διετέλεσε πολιτικός αναλυτής στην ΕΡΤ, στον 9,84 και στο ΣΚΑΪ, παρουσιάζοντας καθημερινές εκπομπές. Ξεχώριζε για τις αμερόληπτες αναλύσεις του αλλά και το μοναδικό του χιούμορ.

Στον έντυπο Τύπο υπήρξε διπλωματικός συντάκτης στο Το Βήμα, αρχισυντάκτης στη Βραδυνή και αρθρογράφος επί σειρά ετών στον Επενδυτή ενώ είχε σημαντική παρουσία και στο ραδιόφωνο κάνοντας την θρυλική εκπομπή «Κραυγές και Ψίθυροι» στον Planet 104,5.