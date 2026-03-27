Η αντίστροφη μέτρηση για τη θερινή ώρα ξεκίνησε, με τους πολίτες να ετοιμάζονται –όπως κάθε χρόνο– να χάσουν μία ώρα ύπνου, κερδίζοντας όμως περισσότερο φως στην καθημερινότητά τους.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας που θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1975, ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας μετά την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του ’70. Παρά τις συζητήσεις για κατάργησή της σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέτρο παραμένει σε ισχύ, καθώς η σχετική απόφαση έχει «παγώσει» τα τελευταία χρόνια.

Για πολλούς, η αλλαγή ώρας σηματοδοτεί την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Η μεγαλύτερη διάρκεια φωτός μέσα στη μέρα θεωρείται θετικό στοιχείο, καθώς επιτρέπει περισσότερες δραστηριότητες και βελτιώνει τη διάθεση.

«Το φως είναι πάντα προτιμότερο από το σκοτάδι», σχολιάζουν πολίτες, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη μετάβαση στη θερινή ώρα.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντίθετες φωνές. Πολλοί θεωρούν ότι η αλλαγή ώρας προκαλεί σύγχυση και δεν προσφέρει ουσιαστικά οφέλη.

Όπως επισημαίνουν, η προσαρμογή –έστω και για μία ώρα– επηρεάζει τον ύπνο και την καθημερινότητα, ενώ προτιμούν ένα σταθερό σύστημα χωρίς εναλλαγές.

Η πρώτη ημέρα μετά την αλλαγή ώρας θεωρείται συνήθως η πιο δύσκολη, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η μετάβαση γίνεται γρήγορα αντιληπτή και μέσα σε λίγες ημέρες η ρουτίνα επανέρχεται.

Περισσότερο φως, αλλά και προβληματισμός

Παρά τα πιθανά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας, η συζήτηση για τη χρησιμότητα του μέτρου παραμένει ανοιχτή. Σε αρκετές χώρες έχει ήδη τεθεί θέμα κατάργησης, ενώ άλλες συνεχίζουν κανονικά την εφαρμογή του.

Για πολλούς πολίτες, πάντως, το ζήτημα της αλλαγής ώρας περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε καθημερινές δυσκολίες, όπως η ακρίβεια και το κόστος ζωής.

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν και τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Μέχρι τότε, οι ημέρες θα είναι μεγαλύτερες και τα βράδια πιο φωτεινά – ένα στοιχείο που για πολλούς αποτελεί το πιο ευχάριστο σημάδι ότι το καλοκαίρι πλησιάζει.