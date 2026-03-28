Ο Γιώργος Αυτιάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha, μιλώντας για την πολιτική, την περιπέτεια με τη σοβαρή πνευμονία που τον ταλαιπώρησε για μέρες, αλλά και τα χρόνια του στη δημοσιογραφία, που τον έκαναν αναγνωρίσιμο σε όλη τη χώρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο κρίσιμο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε λίγο πριν ορκιστεί ευρωβουλευτής: «Δύο ημέρες πριν ορκιστώ πήγα για εξετάσεις και μου είπαν ότι αν πετάξω με το αεροπλάνο, δεν θα κατέβω ζωντανός. Είχα πέντε λίτρα υγρού στους πνεύμονες. Μου έκαναν δύο τρύπες στην πλάτη για να φύγει το υγρό. Δεν θέλω να το θυμάμαι, ήταν ένας εφιάλτης. Υπάρχει κάποια δύναμη που μας προστατεύει. Η τελευταία ελπίδα πριν από τον Θεό είναι ο γιατρός».

Ο Γιώργος Αυτιάς μοιράστηκε επίσης μια ανάμνηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν η τελευταία του δήλωση πριν πεθάνει: “Ή το χρέος θα φάει τη χώρα ή η χώρα το χρέος”. Δυστυχώς, βλέπω ότι το χρέος θα φάει τη χώρα».

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, αποκάλυψε και μια άγνωστη λεπτομέρεια για το όνομά του: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μου είχε πει να αλλάξω το επώνυμό μου. Το επώνυμό μου είναι παρατσούκλι από το Γιαννακάκης».