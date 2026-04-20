Ο πρώτος ημιτελικός της Handball Premier ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (20/4).

Είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών, με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες και την Ένωση να μην έχει τη συμπαράσταση των οπαδών της σε αυτή την αναμέτρηση λόγω τιμωρίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – ΑΕ Ψυχικού Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ-Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League Τελικός

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μιράντες Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Φιορεντίνα Serie A

22:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ Premier League