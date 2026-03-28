Μια υπόθεση ληστείας σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξιχνιάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Λαμία, οδηγώντας τις αρχές στη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα από το Lamia Report

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψή του, βάζοντας τέλος στην αναζήτησή του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3/26), κατόπιν εντάλματος που εξέδωσε ο Ανακριτής Λαμίας, ο οποίος κινήθηκε άμεσα μετά την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος το απόγευμα της 25ης Μαρτίου φέρεται να κινείτο με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Ροδίτσας Λαμίας. Χωρίς να αποβιβαστεί, πλησίασε μια 73χρονη γυναίκα που περπατούσε και της άρπαξε την τσάντα με βίαιο τρόπο. Από την ενέργειά του αυτή, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της, έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η λεία του δράστη ήταν περιορισμένη, καθώς περιελάμβανε περίπου 50 ευρώ σε μετρητά και τα κλειδιά της παθούσας που βρίσκονταν μέσα στην τσάντα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών, προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που ανήκει στον συλληφθέντα και χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας.

Η προανάκριση διενεργήθηκε μεθοδικά από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο 52χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.