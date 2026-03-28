Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο ποδόσφαιρο Γυναικών, το ντέρμπι όμως επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό της Ελένης Στεφάνου, η οποία ούρλιαζε από τον πόνο πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ήταν ένα ντέρμπι που δεν είχε πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, είχε όμως έντονη δράση στο δεύτερο, με την Ένωση να ανοίγει το σκορ στο 56′ με τη Μούγιου, την Κόγγουλη να κάνει το 0-2 στο 66′ και το «τριφύλλι» να μειώνει σε 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Πούλιου στο 88′.

Λίγα λεπτά πριν μειώσει ο Παναθηναϊκός, στο 82′ για την ακρίβεια, η αρχηγός της ΑΕΚ, Ελένη Στεφάνου έπεσε στο έδαφος έπειτα από μια διεκδίκηση της μπάλας και οι κραυγές της είχαν ως αποτέλεσμα να… παγώσουν όλοι, καθώς σκέφτηκαν ότι ο τραυματισμός είναι σοβαρός.

Οι «κιτρινόμαυρες» αφιέρωσαν στη Στεφάνου τη νίκη τους, με τις δηλώσεις τους μετά το τέλος του ντέρμπι, ενώ οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνει στο νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα.