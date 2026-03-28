Οι θρύλοι της Λίβερπουλ αντιμετωπίζουν αυτούς της Ντόρτμουντ σε φιλικό αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού στο Άνφιλντ, στο οποίο επέστρεψε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός ήταν ο προπονητής των «κόκκινων» από το 2015 μέχρι το 2024 και αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους οπαδούς, καθώς με αυτόν στο τιμόνι η ομάδα κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημά της έπειτα από αναμονή 30 χρόνων (2020), αλλά και το Champions League (2019).

Ο Κλοπ έγραψε τη δική του μεγάλη ιστορία με τη Λίβερπουλ και με αφορμή το φιλικό των θρύλων της αγγλικής ομάδας με τους αντίστοιχους της Ντόρτμουντ, στην οποία επίσης είχε δουλέψει με επιτυχία, επέστρεψε στο Άνφιλντ.

Jürgen Klopp, LFC Legends, Katarina Johnson-Thompson and Jamie Webster pay a special visit to Anfield Sports and Community Centre ahead of @LFCFoundation’s #Legends2026 game 🙌❤️



Ως επίτιμος πρεσβευτής του Ιδρύματος της Λίβερπουλ, ο Γερμανός επισκέφθηκε την Παρασκευή (27/3) το Αθλητικό και Κοινοτικό Κέντρο του Άνφιλντ και το Σάββατο (28/3) ήταν κανονικά στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το φιλικό των θρύλων των δύο ομάδων.