Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων συνολικής έκτασης 86 στρεμμάτων, σε γη που σχετίζεται άμεσα με το έργο της «Διπλής Ανάπλασης» στον Βοτανικό.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική για την επιτάχυνση των διαδικασιών γύρω από τα μεγάλα έργα υποδομής στην περιοχή, καθώς ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα στάδια υλοποίησης του πρότζεκτ.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η οποία θα επιτρέψει την έναρξη των εργασιών για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

«Ένα καθοριστικό βήμα για τη μεταμόρφωση του Ελαιώνα ολοκληρώθηκε, καθώς ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 85.670,54 τ.μ., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου μεγάλου πάρκου και σύγχρονων υποδομών σε μια περιοχή που για δεκαετίες παρέμενε πολεοδομικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη» ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, με τον Δήμαρχο της πόλης, Χάρη Δούκα να επισημαίνει απ’ την πλευρά του, πως επόμενος στόχος είναι η εκτέλεση των έργων σε πολύ γρήγορους χρόνους:

«Σε χρόνο-ρεκόρ, σε λιγότερο από 21 μήνες προχωρήσαμε στην απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική απαλλοτρίωση που έχει γίνει στη χώρα μας. Κάνουμε πράξη μια δέσμευση που για χρόνια έμενε στα χαρτιά. Ο νέος μεγάλος στόχος μας είναι η ταχύτατη προώθηση των έργων στις εκτάσεις που πήραμε. Πάμε να πετύχουμε ένα ακόμη ρεκόρ, ένα ρεκόρ ταχύτητας και ποιότητας στην εκτέλεση των έργων.

Έτσι ώστε, μέσα στον επόμενο χρόνο από σήμερα, οι Αθηναίοι να απολαμβάνουν πραγματική ποιότητα ζωής στον νέο Ελαιώνα, μαζί με την ωραιότερη θέα στην Ακρόπολη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, που ξεπέρασαν έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας. Η Αθήνα αλλάζει και αποκτά έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και ευεξίας, δίπλα στο νέο Γήπεδο – στολίδι του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη στήριξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών».