Η δημοτική παράταξη «Αγαπάμε το Χαλάνδρι», με επικεφαλής την Κρίστη Αγαπητού, προχωράει στη διοργάνωση της Ημέρας Σταδιοδρομίας στο Χαλάνδρι, την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 18:00, στο Κέντρο Νεότητας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί φυσική συνέχεια δράσεων που ήδη απέδειξαν ότι υπάρχει σχέδιο και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία, με σημαντικά αποτελέσματα:

Η 1η Ημέρα Καριέρας με τη συμμετοχή 16 μεγάλων επιχειρήσεων που προσέφεραν ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους της πόλης

Το 1ο Αθλητικό Open Day Χαλανδρίου, που έφερε κοντά πολίτες και αθλητικούς φορείς

Οι στοχευμένες φιλανθρωπικές δράσεις με απτό κοινωνικό αποτύπωμα

Οι ανοιχτές συναντήσεις «Συζητώντας με τους Δημότες μας», που ενίσχυσαν τον διάλογο και την εμπιστοσύνη

Με την ίδια συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η παράταξη φέρνει τώρα στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής: το μέλλον των νέων στην αγορά εργασίας.

Η Ημέρα Σταδιοδρομίας – edition Gen Z, σε συνεργασία με την Orientum, εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού, απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, αλλά και γονείς, και φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε πραγματικά ερωτήματα της νέας γενιάς:

Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεχωρίσει κανείς;

Πώς λαμβάνονται σωστές αποφάσεις σπουδών και καριέρας;

Πώς μπορεί η νέα γενιά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της εποχής;

Με θεματικές που καλύπτουν από τις κοινωνικές δεξιότητες και τη στοχοθεσία, μέχρι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, η εκδήλωση έρχεται να ενημερώσει γονείς και μαθητές για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Η επικεφαλής της παράταξης, Κρίστη Αγαπητού, δηλώνει:

«Στο Χαλάνδρι δεν μιλάμε απλώς για τη νέα γενιά – τη βάζουμε στο επίκεντρο. Θέλουμε να την ακούσουμε, να την κατανοήσουμε και να τη στηρίξουμε ουσιαστικά. Η Generation Z δεν ζητάει υποσχέσεις·ζητάει εργαλεία, προοπτική και ευκαιρίες. Και εμείς είμαστε εδώ για να την υποστηρίξουμε».