Απίστευτο τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μίας 50χρονης πεζής, σήμερα το πρωί στην διασταύρωση των οδών Ανθείας και Πράτσικα στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

Η οδηγός ενός ΙΧ προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από σταθμευμένα, άγνωστο πως συγκρούστηκε με άλλο όχημα, και παρέσυρε μία πεζή που εκείνη την στιγμή διέσχιζε το δρόμο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα εκτινάχτηκε στον αέρα, έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο δίκυκλο και κατέληξε πάνω σε γλάστρες στο πεζοδρόμιο καταστήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ερευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.