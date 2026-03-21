Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 7χρονος από τη Βέροια που τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση το παιδί χειρουργήθηκε στο κεφάλι.

Το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα της Παρασκευής έπειτα από πτώση, που είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τα ξημερώματα διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε χώρο κοντά σε εκκλησία και παιδική χαρά στη Βέροια.

Ο πατέρας του παιδιού σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Ήταν στην εκκλησία με τη μαμά τους, ο γιος μου με τα αδερφάκια του. Ο μεγάλος του αδερφός με ένα φιλαράκι του βγήκαν έξω να παίξουν κρυφτό. Βγήκε και ο μικρούλης μου. Φυλούσε ο μικρούλης μου να πάει να τους βρει και ψάχνοντάς τους ανέβηκε σε ένα τοιχίο ας πούμε, που έχει χώματα από πάνω. Σκόνταψε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Δεν έχω ακόμα κάποιο νεότερο. Σε λίγο θα πάρω τηλέφωνο στην εντατική να δω αν υπάρχουν νεότερα».