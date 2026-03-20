Ένας άνδρας 49 ετών, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/3/26) χωρίς τις αισθήσεις του στο παρκάκι που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γοργοποτάμου και Αμφικτυόνων στη Λαμία.

Τον άνδρα εντόπισαν περίοικοι, λίγο πριν τις 7 το πρωί και μετά το πρώτο σοκ ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια. Δυστυχώς για τον άτυχο άνδρα ήταν αργά κι απλά στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έφτασε στο χώρο προκειμένου να συλλέξει στοιχεία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το ΑΤ Λαμίας ανέλαβε την προανάκριση, έχοντας αποκλείσει την τέλεση εγκληματικής ενέργειας. Ο 49χρονος ήταν άτομο που πάλευε χρόνια με τα ναρκωτικά και ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Παραγγέλθηκε ωστόσο η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς, προκειμένου να βρεθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.