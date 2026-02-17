Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάρου το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Νάουσα της Πάρου, με θύμα έναν 17χρονο αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμη ένας 31χρονος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού.