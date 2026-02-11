Ένα ευνοϊκό χρονικό «παράθυρο» για το παραδοσιακό τσίκνισμα της Τσικνοπέμπτης στην Αττική διαφαίνεται, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Όπως επισημαίνει, σχεδόν όλα τα προγνωστικά κέντρα συγκλίνουν στο ότι ο καιρός στην Αττική θα είναι άστατος, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακρότητες. Η αστάθεια τοποθετείται χρονικά από την Τετάρτη το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, καθώς και από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι μεγαλύτερες εντάσεις των καιρικών φαινομένων αναμένονται κατά τις βραδινές ώρες, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι ένα «καλό παράθυρο» για το τσίκνισμα στην Αττική εντοπίζεται στις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφανίζεται ως το πλέον κατάλληλο για όσους σκοπεύουν να τηρήσουν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, αποφεύγοντας τις ώρες αυξημένης αστάθειας.

Την ανάρτησή του ο μετεωρολόγος κλείνει με ευχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλή Τσικνοπέμπτη!».