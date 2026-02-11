Με πρωτοβουλία του ιδιωτικού ερευνητική Γιώργου Τσούκαλη, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας στις έρευνες εξαφανίσεων, μέσα από τη σύμπραξη φορέων και εθελοντικών ομάδων με αποδεδειγμένη εμπειρία και κοινωνική προσφορά.

Στο μνημόνιο συμμετέχουν:

το Γραφείο Ερευνών ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ,

η Γραμμή Ζωής – Silver Alert,

η εθελοντική ομάδα ΟΦΚΑΘ,

και η εθελοντική ομάδα Κυνών Όσφρηση, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας.

Η εν λόγω συνεργασία θέτει κοινό πλαίσιο δράσης, ανταλλαγής πληροφοριών και άμεσης κινητοποίησης σε περιστατικά εξαφανίσεων, με βασικό άξονα την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει γίνει στον διοικητή της Γραμμής Ζωής (Silver Alert), κ. Γεράσιμο Κουρούκλη, για τη διαρκή και καθοριστική συμβολή του στην προστασία ευάλωτων πολιτών, στον πρόεδρο της ΟΦΚΑΘ, κ. Χρήστο Ράμο, για τον ενεργό ρόλο της εθελοντικής ομάδας σε επιχειρήσεις πεδίου, και στον επικεφαλής της Κυνών Όσφρηση, κ. Κώστα Πανατσή, για την πολύτιμη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων στις έρευνες εντοπισμού.

Όπως επισημάνθηκε και κατά την υπογραφή του μνημονίου, η συνεργασία αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι η ισχύς εν τη ενώσει: όταν εμπειρία, τεχνογνωσία και εθελοντισμός ενώνονται, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι σωτήρια.

Το μνημόνιο συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο οργανωμένη, ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαφανίσεων στη χώρα μας, με κοινό στόχο να μη μείνει καμία υπόθεση χωρίς προσπάθεια και κανένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα.