Σημαντικά είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται στους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι από νωρίς σήμερα, Τρίτη 3/2 αυξημένη. Χάος επικρατεί στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος) και στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος).

Με πολύ χαμηλές κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμαν έως τη Φιλαδέλφεια, με το ρεύμα της καθόδου να είναι πιο μπλοκαρισμένο ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και σε αρκετούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

