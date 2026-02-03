Οι βροχές τοπικού χαρακτήρα κυρίως στα βόρεια, τα λίγα χιόνια στα ορεινά, οι νοτιοανατολικοί άνεμοι 5-7 μποφόρ στο Ιόνιο, ο παγετός στη Βόρεια Ελλάδα και η άνοδος των μεγίστων θερμοκρασιών θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 3/2.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθεί παγετός.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Θράκη από -6 έως 6 βαθμούς, στη Μακεδονία από -4 έως 9-11, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ και ενδεχομένως στην Κέρκυρα έως 7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μέχρι το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το πρωί περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρης ασθενούς βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς.