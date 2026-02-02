Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, η κίνηση σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται και στο επίκεντρο καθώς εκεί παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα ανόδου ενώ η επιβάρυνση εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μήκος περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων. Προς το παρόν, σύμφωνα με το ERTNews δεν καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στο αντίθετο ρεύμα.

Μποτιλιάρισμα επίσης παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το πρόβλημα να συνεχίζεται στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, καθώς τα οχήματα κινούνται προς την Ελευσίνα.

Την ίδια στιγμή προβλήματα εμφανίζουν επίσης οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Νέου Ψυχικού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις:

Προς Αεροδρόμιο

άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα

15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 10′-15′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

https://t.co/U3yyjcirlX — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 2, 2026

