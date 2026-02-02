Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δηλαδή φέτος πέφτει στις 12 Φεβρουαρίου, με τους πιστούς να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες κρέατος τηρώντας την παράδοση δεκαετιών.

Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται ως η ημέρα που τα σπίτια και τα καταστήματα γεμίζουν με την τσίκνα από τα κρεατικά.

Μετά την Πέμπτη, οι πιστοί προετοιμάζονται για το κλείσιμο της κρεοφαγίας.

Το Σάββατο αυτής της εβδομάδας είναι το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με την Κυριακή των Αποκρεών, η οποία είναι και η τελευταία ημέρα που οι πιστοί επιτρέπεται να φάνε κρέας.

Μετά την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026), μπαίνουμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μάλιστα, από εκείνη την ημέρα αρχίζει η αυστηρότατη νηστεία που οδηγεί στο Πάσχα.