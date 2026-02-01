Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στον Αγιόκαμπο, στο σημείο της γέφυρας Καλατράβα, όπου ρέμα της περιοχής υπερχείλισε μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Τα ορμητικά νερά κατευθύνθηκαν προς την παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα και εξοπλισμό από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.

Η εικόνα που επικράτησε είναι ενδεικτική της σφοδρότητας του φαινομένου, καθώς δρόμος και θάλασσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο υδάτινο μέτωπο. Σε κατάστημα της περιοχής τα νερά εισέβαλαν στο εσωτερικό, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου, το οποίο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από την υπερχείλιση του ρέματος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση και ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην κάμερα του Alpha.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η υπερχείλιση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλες ποσότητες νερού.

Όπως αναφέρει το larissanet από τη ροή παρασύρθηκαν αντικείμενα και εξοπλισμός εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Credit: larissanet.gr

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τη ροή των ρεμάτων να παραμένει αυξημένη

Παράλληλα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι υπηρεσίες του δήμου τέθηκαν σε αυξημένη επιφυλακή, προχωρώντας σε παρεμβάσεις και προληπτικές εργασίες, προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω δυσάρεστες εξελίξεις.

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ

Σε εξέλιξη παραμένει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου. Λίγο πριν το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκαν έντονα φαινόμενα στην Αττική, ενώ σε αρκετές περιοχές η βροχόπτωση συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.

Την ίδια ώρα, νέα «κόκκινη προειδοποίηση» εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Σύμφωνα με αυτά, τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ανέμους έντασης έως 8 και 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερα έντονες χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές, αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26) τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Αναλυτική εικόνα για την πορεία της κακοκαιρίας και τα ύψη βροχής που σημειώθηκαν πανελλαδικά έδωσε με ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας τόσο τις έντονες χωρικές διαφοροποιήσεις όσο και τη δυναμική του συστήματος που κινείται ανατολικά – βορειοανατολικά.

Όπως σημειώνει, τα υψηλότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας, ενώ στην Αττική τα μεγαλύτερα ποσά εντοπίστηκαν κυρίως στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει: «Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.

Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».

Προβλήματα και στη Μεσσηνία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στη Μεσσηνία, με χαρακτηριστικότερο σημείο τον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, φερτά υλικά και λάσπες κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακοπεί περίπου από τις 6:00 το πρωί.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή. Στο σημείο επιχειρεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου. Παράλληλα, μικρότερης έκτασης προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε αγροτικούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά.

Την ίδια στιγμή, έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι είχαν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Υπερχείλισε ρέμα και στα Σπάτα

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική, υπερχείλισε και το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νερά κάλυψαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει στον αποκλεισμό της διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.