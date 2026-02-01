Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας από το βράδυ του Σαββάτου 31/1 με έντονα φαινόμενα να πλήττουν πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων η Αττική. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού ενώ λίγο μετά τις 12:00 ήχησε το 112 για όσους ζουν στο βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-2026 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-2026), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-2026)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα.

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες.

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα.

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα.

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Δευτέρα (02-02-2026)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Μήνυμα του 112 στο Βόρειο Αιγαίο

Στις 12:14 το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για όσους ζουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Βορείου_Αιγαίου προσοχή στις μετακινήσεις σας από σήμερα το μεσημέρι 01-02-2026 έως αύριο το πρωί 02-02-2026.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) February 1, 2026

Έντονα καιρικά φαινόμενα στη Λάρισα

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα παράλια της Λάρισας και σε περιοχές του Δήμου Αγιάς, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Η αυξημένη ένταση των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρων, ενώ σε ορισμένα σημεία των παραθαλάσσιων δρόμων η θάλασσα πέρασε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον Δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Σημαντικές ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε βασικούς οδικούς άξονες από τη Λάρισα έως τα παράλια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία – Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους

Σε εξέλιξη είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Μέχρι τις 13:00 στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε 52 περιπτώσεις κοπής δέντρων, 32 περιπτώσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων και σε τέσσερις για αντλήσεις υδάτων. Τα περισσότερα αυτά από τα περιστατικά αφορούσαν σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Δανιόλου, στην περιοχή Χαριλάου, στέγαστρο από το εγκαταλειμμένο συγκρότημα «Αλυσίδα» έπεσε επάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα στην περιοχή και να κλείσει ο δρόμος μέχρι τα συνεργεία να απομακρύνουν το στέγαστρο και να αποκαταστήσουν την βλάβη.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παρατηρούνται σε σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως σε ιρλανδικές διαβάσεις. Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία, στο 13,1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Βέροιας-Δασκίου, σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας-Λαζοχωρίου και σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου-Ταγαροχωρίου.

Στο Κιλκίς, από το 43ο έως το 50ό χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ευζώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οικισμών Άσπρου και Αξιοχωρίου.

Στην Πιερία, σε ιρλανδική διάβαση εντός του Πλαταμώνα (ρέμα Δριμπίνα) και σε ιρλανδική διάβαση εντός της Λεπτοκαρυάς (ρέμα Καντίρ).

Στη Χαλκιδική, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μ. Παναγιάς-Γοματίου, στο 1,5 χιλιόμετρο της αγροτικής οδού Γοματίου-Δεβελικίου, στο 1ο χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και σε ιρλανδική διάβαση σε δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης

Εξάλλου, λόγω χιονόπτωσης, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται στα εξής οδικά σημεία:

Στην Ημαθία, από το 91ο έως το 97ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κοζάνης, από το 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας-Σελίου, στην επαρχιακή οδό Νάουσας-Σελίου από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και στη δημοτική οδό Νάουσας-3/5 Πηγαδίων από το 7ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων.

Στην Πέλλα, στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ» και στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15ο χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «ΒΟΡΑΣ».

Στην Πιερία, από το 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου-Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου

«Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης.

Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια.

Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.