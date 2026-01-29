Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης 29/1, ενώ χαλαζόπτωση σημειώνεται σε ορισμένες περιοχές. Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για έντονα φαινόμενα στον νομό με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Δείτε βίντεο με τη χαλαζόπτωση στην περιοχή της Κηφισιάς:

Ένα από τα σημεία στα οποία «άνοιξαν» οι ουρανοί ήταν τα δυτικά της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν ο Κηφισός να μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ» και τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, να οπλίζονται με υπομονή για τις καθυστερήσεις.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Κριστίν» χτυπά:

α. τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. τη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. την Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

«Καθώς η κακοκαιρία θα αρχίσει να απομακρύνεται κοντά στις πρώτες βραδινές ώρες θα δούμε και τον άνεμο να γυρίζει σε δυτικό με πολύ ισχυρές εντάσεις», τόνισε νωρίτερα σήμερα ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ως προς την εξέλιξη του καιρού, αύριο Παρασκευή, το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν μέχρι τις μεσημεριανές ώρες τα ανατολικά και νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της χώρας μας, όπως οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο ο καιρός θα επιδεινωθεί και πάλι από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Την ημέρα αυτή, από τη μία πλευρά θα έχουμε το κύμα κακοκαιρίας που θα φεύγει προς την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα προς το απόγευμα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα μας προσεγγίσει από τα δυτικά. Θα οδηγηθούμε έτσι και πάλι σε μία οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία μέσα στην Κυριακή.

«Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και η Κυριακή και η Δευτέρα και κυρίως τμήματα της χώρας μας από τη Θεσσαλία και πιο νότια», τόνισε ο μετεωρολόγος. «Αυτή τη φορά δεν αποκλείεται κοντά στη Δευτέρα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα σε υψόμετρο σε ό,τι αφορά όμως τη βόρεια ηπειρωτική χώρα. Πρέπει να σταθούμε όμως κυρίως στις βροχές και τους πολύ δυνατούς νοτιάδες που θα κυριαρχήσουν σε ξηρά και θάλασσα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, μετά τις διαδοχικές αυτές κακοκαιρίες, «θα πάρουμε μία ανάσα την επόμενη εβδομάδα για μερικές ημέρες, όμως, γιατί και πάλι θα επιμείνει αυτή η ατμοσφαιρική ροή που θα μας στέλνει κακοκαιρίες από την κεντρική Ευρώπη».