Σε διευκρινίσεις για το πώς δίνεται η ονομασία σε μια κακοκαιρία προχώρησε ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, με αφορμή την «Kristin» η οποία πήρε το όνομά της από τους Πορτογάλους. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία επηρέασε αρχικά τη χώρα της Ιβηρικής.

Όπως εξήγησε ο Θοδωρής Κολυδάς σε άρθρο στην ιστοσελίδα του, «η ονοματοδοσία των κακοκαιριών δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά ένα οργανωμένο εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης και συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της είναι η σαφής και ενιαία ενημέρωση πολιτών, αρχών και μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα όταν αναμένονται φαινόμενα με δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις».

Ειδικά για το ποιος δίνει το όνομα σε μια κακοκαιρία, διευκρίνισε ότι «η απόφαση για το αν ένα καιρικό σύστημα θα λάβει όνομα δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση των φαινομένων σε μία χώρα, αλλά και από το κατά πόσον το σύστημα έχει διασυνοριακή επίδραση. Όταν μια κακοκαιρία επηρεάζει περισσότερες χώρες, το όνομα που της αποδίδεται χρησιμοποιείται ενιαία σε ολόκληρη την Ευρώπη, στο πλαίσιο κοινών κανόνων και συμφωνιών».