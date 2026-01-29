Σε «λίμνη» μετατράπηκε η Βάρδα Ηλείας μετά από σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς κατέστησε δύσκολη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού οι δρόμοι πλημμύρισαν, αναγκάζοντας τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης να επιστρατεύσει μηχανήματα για τη διάνοιξη των οδών.

Το Patrisnews κατέγραψε εικόνες όπου το οδόστρωμα είναι καλυμμένο από νερό, λάσπη και φερτά υλικά. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η συχνότητα των φαινομένων προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία με τους κατοίκους να δηλώνουν αγανακτισμένοι.

Δείτε φωτογραφίες του Patrisnews: