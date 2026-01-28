Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση των αρχών στην καρδιά της Αθήνας, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομήρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν ένα σταθμευμένο δίκυκλο, ακριβώς έξω από το κτίριο που στεγάζει την Τράπεζα της Ελλάδος, κίνησε τις υποψίες των υπευθύνων ασφαλείας.

Έρευνες από το ΤΕΕΜ και την Πυροσβεστική

Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικοί πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ, οι οποίοι διενεργούν εξονυχιστικό έλεγχο στο όχημα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας, απαγορεύοντας τη διέλευση σε οχήματα και πεζούς.

Η πρόσβαση στην Ομήρου παραμένει κλειστή για το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυτοψίας και να δοθεί το «πράσινο φως» από τα κλιμάκια που επιχειρούν στο πεδίο.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διεξάγεται με δυσκολία, καθώς ο έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ακολουθούν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο για ανάλογα περιστατικά σε ευαίσθητους στόχους.