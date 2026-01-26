Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα πολλές περιοχές της Αττικής, με την ΕΜΥ να επικαιροποιεί σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή στις 11:30 π.μ., σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

