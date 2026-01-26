Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός σήμερα στην Αττική με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπως είχε προειδοποιήσει και η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε χθες, Κυριακή.

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε σήμερα το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή στις 11:30 π.μ., σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κάνοντας λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

«Περιμένουμε το πέρασμα μέσα στο μεσημέρι αλλά και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείεται τοπικά να έχει και ένταση. Θα φτάσουμε τα 7 μποφόρ κατά τη διάρκεια του περάσματος αυτού του μετώπου κακοκαιρίας, με τον υδράργυρο μέχρι τους 15 βαθμούς. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από αύριο μετά τις πρωινές ώρες», εξήγησε νωρίτερα ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων», γράφει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, και αναρτά χάρτη που αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την ευρύτερη περιοχή.

Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων . pic.twitter.com/CwWHSJa0BR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 26, 2026

«Καταιγίδες σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Το επόμενο μισάωρο καταιγίδα θα πλησιάσει και το Νομό Αττικής», σημειώνει και το Forecast Weather Greece.

Live η πορεία της κακοκαιρίας:

Υπενθυμίζεται ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, καθώς και τις Π.Ε. Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης. Ο καιρός στις περιοχές αυτές αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένος, με έντονες βροχές και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν την ετοιμότητα των μηχανισμών και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπάγεται η εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.