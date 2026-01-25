Κλοπή που λίγο έλειψε να εξελιχθεί και σε τροχαίο, κατέγραψε κάμερα λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο γνωστό 24ωρο σούπερ μάρκετ «Το Μανάβικο» στη Νέα Μαγνησία Λαμίας.

Αρχικά, δύο άνδρες Ρομά εισήλθαν στο κατάστημα ψώνισαν μπύρες και τσιγάρα αξίας 50 ευρώ και έφυγαν την ώρα που ο ιδιοκτήτης πήγε να φέρει ένα προϊόν χωρίς να πληρώσουν.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι δύο άνδρες είχαν παρκάρει έξω από το κατάστημα το αυτοκίνητό τους, στο οποίο μπήκαν βιαστικά πριν τους προλάβει ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έβαλαν μπροστά να φύγουν χωρίς όμως να ελέγξουν αν κινούνταν άλλα αυτοκίνητα στην πιο πολυσύχναστη είσοδο – έξοδο της πόλης.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport, αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Στυλίδα με οικογένεια μέσα σε αυτό, έπεσε στα φρένα και για ελάχιστα μέτρα αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Αντίστοιχα, ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν προς Λαμία, αναγκάστηκε να φρενάρει καθώς οι Ρομά έκαναν αναστροφή για να βρεθούν στο αντίθετο ρεύμα.

«Προφανώς και πρόκειται για μεθυσμένα άτομα, που δεν υπολόγισαν ούτε κάμερες, ούτε προσωπικό και το χειρότερο ούτε αν θα προκαλούσαν σοβαρό ατύχημα», λέει στο LamiaReport ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.