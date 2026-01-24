Ένα σπουδαίο περιστατικό ανθρωπιάς και γενναιότητας με πρωταγωνιστές μαθητές του Λυκείου Μαραθώνα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Οι μαθητές δεν δίστασαν ούτε στιγμή να μπουν σε διαμέρισμα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, προκειμένου να βοηθήσουν δύο ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε κίνδυνο, σώζοντας τη ζωή τους.

Όπως περιέγραψε ένας από τους μαθητές, ο Σπύρος, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η παρέα των μαθητών κατευθυνόταν προς τη Νέα Μάκρη.

«Καθώς κατεβαίναμε προς το λιμάνι, ακούσαμε μια κυρία να φωνάζει βοήθεια. Κοιτάξαμε και είδαμε κάτι να φλέγεται. Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση πανικού, ενώ ο σύζυγός της δεν μπορούσε να περπατήσει», ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Χωρίς να σκεφτούν τον κίνδυνο, οι μαθητές μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα, εντόπισαν τον ηλικιωμένο άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε γειτονικό σπίτι.

Όταν ρωτήθηκε αν δίστασαν έστω και για λίγο, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη.

«Δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Δεν το κάναμε για το φαίνεσθαι. Ένας συνάνθρωπός μας ζητούσε βοήθεια εκείνη τη στιγμή», τόνισε ο μαθητής, προσθέτοντας ότι τόσο οι ηλικιωμένοι όσο και οι γείτονες τους ευχαρίστησαν θερμά για τη βοήθεια.

Ο διευθυντής του ΓΕΛ Μαραθώνα, Περικλής Καλαντζής, εξέφρασε την υπερηφάνειά του για τους μαθητές, τονίζοντας ότι αποτελούν τον πραγματικό κανόνα και όχι την εξαίρεση.

«Αυτά τα παιδιά είναι φωτεινό παράδειγμα. Οι λίγες περιπτώσεις παραβατικότητας που προβάλλονται δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των νέων», ανέφερε.