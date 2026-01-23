Εκστρατεία διάσωσης των αλόγων του Ελληνικού Ιππικού Ομίλου στην περιοχή του Αμαρουσίου αλλά και του Ιππικού Ομίλου που υπάρχει στο Κορωπί, πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ με την φονική πλημμύρα που έπληξε το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό, δέκα φορτηγά κινήθηκαν άμεσα προκειμένου να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο τα άλογα των ομίλων αλλά και κάποια γαϊδουράκια που φιλοξενούνται σε Μαρούσι και Κορωπί αντίστοιχα καθώς οι εγκαταστάσεις πλημμύρισαν όπως και ο στίβος, στους δυο ομίλους.

Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες με τα άλογα να μεταφέρονται στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο, στο οποίο θα διαμείνουν μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημίες από την πλημμύρα.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε εκείνο το βράδυ, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη τόσο στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο που είναι ο αρχαιότερος στην χώρα μας, καθώς χρονολογείται από το 1931, αλλά και σε εκείνον του Κορωπίου. Καθώς όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν, τα άλογα και γενικότερα τα ιπποειδή επηρεάζονται ιδιαίτερα όταν βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες.