Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βύρωνα, με ένα αμάξι να τρακάρει σταθμευμένο ΙΧ και στη συνέχεια να ανατρέπεται, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο τραυματισμένος οδηγός.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύπρου – στη συμβολή της με τη Βρυούλων – η οποία παρέμεινε κλειστή για περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε σε σταθμευμένο στα δεξιά του δρόμου, σηκώθηκε στις δύο ρόδες και ανετράπη, προκαλώντας ταυτόχρονα φθορές και σε δεύτερο όχημα στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο και έλαβαν καταθέσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος. Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.