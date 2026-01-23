Σε ένα πυκνό πέπλο αφρικανικής σκόνης τυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου το Ηράκλειο Κρήτης μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, με το φαινόμενο να περιορίζει δραστικά την ορατότητα και να μετατρέπει την πόλη σε ένα απόκοσμο σκηνικό.

Η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά σε ολόκληρη την πόλη, ενώ η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα βαριά και αποπνικτική, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές -και ταυτόχρονα ανησυχητικές- ήταν οι εικόνες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν ταινία τρόμου.

Το σκηνικό παραμένει και σήμερα αποπνικτικό, με την αφρικανική σκόνη να εξακολουθεί να καλύπτει το Ηράκλειο, σύμφωνα με τη neakriti.gr.