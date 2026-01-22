Πρωτοφανείς εικόνες ήρθαν στο φως ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας στην Παλαιοχώρα Χανίων, καθώς η έντονη θαλασσοταραχή είχε ως συνέπεια η παραλία Κριός να γεμίσει αφρούς, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό.

Συγκεκριμένα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν πελώρια κύματα στην παραλία Κριός στην Παλαιοχώρα Χανίων, τα οποία σκέπασαν την ακτή με πυκνό λευκό αφρό, δημιουργώντας εικόνες που τράβηξαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από την έντονη αναταραχή των κυμάτων και τη μεταφορά οργανικής ύλης (φυτοπλαγκτόν, φύκια, αποσυντιθέμενα υλικά) από τη θάλασσα στην ακτή, η οποία στη συνέχεια ξεβράζεται ως λευκός αφρός, σύμφωνα με το zarpanews.