Εικόνες έντονης κακοκαιρίας καταγράφονται στο λιμάνι της Ρόδου, όπου ο ισχυρός κυματισμός προκάλεσε την έξοδο της θάλασσας στον παραλιακό δρόμο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και τις μετακινήσεις.

Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πραγματοποιήθηκε και ο κατάπλους πλοίου, το οποίο χρειάστηκε να δώσει πραγματική «μάχη» με τους θυελλώδεις ανέμους προκειμένου να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του rodoslivenews24.gr, οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων έφεραν σοβαρά προβλήματα στα αλιευτικά σκάφη, τα οποία υπέστησαν ζημιές καθώς συγκρούονταν μεταξύ τους λόγω του έντονου κυματισμού.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας

Για σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς η επέλαση της κακοκαιρίας συνεχίζεται ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις και θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ.

Ειδικότερα, στα δυτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και βόρεια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία και τη Θράκη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 8 με 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.