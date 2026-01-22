Σαρωτικό ήταν το πέρασμα ανεμοστρόβιλου από την Πηνεία Ηλείας. Κτηνοτρόφος είδε τον στάβλο του να ξεριζώνεται και να καταστρέφεται ενώ παράλληλα χάθηκαν τα δεκάδες ζώα του.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας και ιδιοκτήτης του στάβλου μίλησε την Πέμπτη 22/1 στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» για το σοκ που βίωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα.

«Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε τονίζοντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.

«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και πού θα τα βρούμε» είπε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο εικοσιτετράωρο αντίξοες.

«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε κλείνοντας κτηνοτρόφος.