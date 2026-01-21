Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτήν την ώρα την Αττική, όπου νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα του 112, το οποίο ζητούσε από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στο μεταξύ τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο, δύο στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην οδό Τεπελενίου, εκκενώθηκαν από τις Αρχές, ως επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σε ένα από αυτά, το οποίο είναι ουσιαστικά χτισμένο πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση λόγω της κακοκαιρίας και πλέον είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Οι κάτοικοι και στις τρεις περιπτώσεις δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με τη συνδρομή της Αστυνομίας τελικά αποχώρησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δημοτική Αρχή Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν δύο ακόμα περιπτώσεις κατοικιών, οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες και οι Αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν στην εκκένωσή τους.