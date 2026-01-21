Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Τετάρτης,, με την κακοκαιρία να εντείνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ενώ για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία των οδηγών ταξί.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, καθώς τρόλεϊ ακινητοποιήθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα.

Επίσης, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αλίμου Κατεχάκη, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Συγγρού και τη λεωφόρο Αθηνών.

