Αυξημένη είναι σήμερα, Τρίτη 20/1 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει από νωρίς σοβαρά προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και το κέντρο της Αθήνας να είναι «κόκκινο».

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Βεΐκου, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αλίμου–Κατεχάκη, την Εθνικής Αντιστάσεως, τη Λεωφόρο Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Νέο Φάληρο έως και το Καλαμάκι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Όπως επισημαίνει στη σχετική της ενημέρωση στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις:

προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

10′-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.