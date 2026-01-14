Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το πτώμα εντοπίστηκε λίγο πριν τις 12:00 σε εγκαταλελειμμένο οίκημα επί της οδού Γεωργίου Κατεχάκη, στην ευρύτερη περιοχή της Γιαννιτσών, πλησίον εμπορικού κέντρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί έγγραφα που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του νεκρού άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.