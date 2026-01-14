Μοιραία αποδείχθηκε η βόλτα πέντε φίλων το βράδυ της Τρίτης, στο Λασίθι, καθώς λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ, το όχημα που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ένας 16χρονος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στον δρόμο δεν υπήρχε φωτισμός και η υπερβολική ταχύτητα στάθηκε αρκετή για να μετατρέψει μια βραδινή βόλτα σε τραγωδία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος Γιάννης που ανασύρθηκε νεκρός ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς του.

«Έτρεχα στην ευθεία»

Ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου οχήματος περιέγραψε στους αστυνομικούς, πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο. «Έτρεχα στην ευθεία», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το patris.gr, προσθέτοντας πως «σε μία ανοικτή στροφή έχασα τον έλεγχο». Ο ανήλικος υποβλήθηκε άμεσα σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω αν υπήρχε στον οργανισμό του αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 16χρονος ήταν εμφανώς σοκαρισμένος και κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του φίλου του. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ένα Opel Vectra 20ετίας, ανήκε στον πατέρα του θύματος. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, «το άτυχο παιδί πήρε τα κλειδιά του οχήματος του πατέρα του, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει».

Στο όχημα, ο 16χρονος βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ στη θέση του συνοδηγού καθόταν ένας ακόμα ανήλικος. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν ο 16χρονος που έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη φίλοι τους, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τούμπαρε αρκετές φορές πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, τραυματίες και ένα παιδί νεκρό.