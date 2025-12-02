Την πραγματική έκταση και τη δυναμική των αγροτικών κινητοποιήσεων αποτυπώνουν τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Όπως καταγράφει το drone του Orange Press Agency, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» για τρακτέρ, με τις ουρές των αγροτικών μηχανημάτων να εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων.

Το «κάστρο» του Θεσσαλικού Κάμπου

Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαλυπτικές της συμμετοχής, καθώς το μπλόκο της Νίκαιας ενισχύεται ώρα με την ώρα, αποτελώντας το επίκεντρο του αγώνα των παραγωγών.

Εκατοντάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε πυκνούς σχηματισμούς, κλείνοντας τον νευραλγικό οδικό άξονα και στέλνοντας το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση.

Αποκλεισμοί σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση κυκλοφοριακού «εμφράγματος» βρίσκεται μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου. Πέρα από τη Νίκαια, ισχυρά μπλόκα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα, στους Ευζώνες και την Ημαθία, με την Τροχαία να προχωρά συνεχώς σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποσύρουν τα τρακτέρ, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για το κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις ενισχύσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών

Λύσεις στα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης, αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων είναι τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

«Τα κύρια αιτήματα που έχουμε ως κορωνίδα και βγαίνουν στις κινητοποιήσεις είναι το πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής, το τεράστιο κόστος στην ενέργεια για να μπορέσουμε να παράγουμε, οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, φεύγουν πάρα πολύ φθηνά από το χωράφι και τα καταναλώνουμε εμείς ταυτόχρονα από τα σούπερ μάρκετ σε πολύ ακριβές τιμές», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.