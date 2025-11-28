Ένα αναπάντεχο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα social media, όπου φαίνεται ένα αγριογούρουνο να κινείται ανενόχλητο στους δρόμους του… Περιστερίου.

Το βίντεο ανέβηκε αρχικά στο TikTok από μια χρήστρια, η οποία, την ώρα που οδηγούσε, αντίκρισε το αγριογούρουνο να κινείται στο πλάι του δρόμου και ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο πριν τελικά να στρίψει ανενόχλητο σε ένα στενάκι.

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χιουμοριστικά η χρήστρια που έκανε την ανάρτηση.

Το βίντεο που έγινε viral έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 300.000 προβολές και 12 χιλιάδες likes.