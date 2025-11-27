Την απόφαση της κυβέρνησης για τη μεταφορά της αρμοδιότητας για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών από την αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο, σχολίασε ο Χάρης Δούκας.

Σε ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για «ανεπιθύμητο χριστουγεννιάτικο μποναμά» της κυβέρνησης στους δήμους και κάλεσε τους βουλευτές από όλα τα κόμματα να της τον επιστρέψουν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Όλο και πιο χαμηλά…

Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο αναποτελεσματικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές.

Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους είναι ανεπιθύμητος. Καλούμε τους βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα που νοιάζονται για τις περιοχές τους να της τον επιστρέψουν….