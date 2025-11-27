Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επικαιροποίησε η ΕΜΥ, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ειδικότερα, το καιρικό σύστημα με το όνομα Adel θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης,

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες,

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι,

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

H κινηση της κακοκαιρίας #Adel το επόμενο τριήμερο . Περισσότερα στα δελτία του @Starchannelnew1 και στο @wwwstargr pic.twitter.com/QUJLh71YWP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Εντωμεταξύ, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες σε 7 περιοχές, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Πρόκειται για τις εξής περιοχές:

Ιόνιο,

Αιτωλοακαρνανία,

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος,

Κεντρική Μακεδονία,

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατήσει έως αύριο Παρασκευή (28 Νοεμβρίου 2025).

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

📌 Σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου – Θέμα της συνεδρίασης η #κακοκαιρία για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή



📄 https://t.co/eV6nAHdsTI pic.twitter.com/VOXWbQBTzh — Civil Protection GR (@CivPro_GR) November 27, 2025

1) Σήμερα, Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο, Παρασκευή, συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προβλήματα σε Κέρκυρα και Τζουμέρκα από το νέο κύμα κακοκαιρίας

Στο μεταξύ, η επόμενη ημέρα των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες το βράδυ την Κεντρική Κέρκυρα, βρίσκει το νησί να προσπαθεί να κλείσει πληγές και να επιστρέψει στην κανονικότητα. Έπειτα από ολονύκτιες προσπάθειες στον Ποταμό για τον καθαρισμό της κοίτης από τα φερτά υλικά του ποταμιού της περιοχής, η στάθμη του νερού που προκάλεσε πλημμύρες έπεσε.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα κεντρικά του νησιού παρατηρούνται καταπτώσεις και μικρές κατολισθήσεις. Τα μηχανήματα έργου δουλεύουν για τον καθαρισμό των δρόμων.

Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο. Βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης καταγράφονται σε μέρη των περιοχών Μωραΐτικα, Κομπίτσι, Λιαπάδες, Κανάλια, Ποταμός, Πετάλεια. Οι ζημιές προέρχονται κυρίως από πτώσεις δένδρων πάνω στα καλώδια του δικτύου.

Στα Τζουμέρκα όπου οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημειώνονται από χθες νέες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη, μέσα στο χωριό Άγναντα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει και τη Ζάκυνθο με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε στη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ζακύνθου. Παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν καταγράφηκαν προβλήματα στο νησί, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων, καθώς και τα Σώματα Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε εκτενής αξιολόγηση της κατάστασης, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη επιτήρηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως ρέματα, γεφύρια, αγροτικούς δρόμους και σημεία όπου έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα κατολισθήσεων ή υπερχείλισης στο παρελθόν. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Περιφέρεια, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε κάθε πιθανό περιστατικό.