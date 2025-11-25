Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου ένα 12χρονο αγόρι υπέστη σοβαρά εγκαύματα και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη ενώ επιχειρούσαν να ανάψουν το τζάκι στο σπίτι τους. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής, προκλήθηκε ξαφνική ανάφλεξη, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το αγόρι διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Εκεί, οι γιατροί σύμφωνα με το karditsapress έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του και την εξίσου άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη παιδιατρική μονάδα.

Το 12χρονο αγόρι βρίσκεται ήδη διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου οι ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της υγείας του.