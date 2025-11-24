Αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη, που θα φέρει έντονες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, η οποία είχε ήδη πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα τις προηγούμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε ότι οι βροχές «εκτός της μεγάλης έντασης, όχι όπως την προηγούμενη κακοκαιρία, θα έχουν πάλι μεγάλη διάρκεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιβάρυνση στις ήδη πληγείσες περιοχές θα είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Όπως σημείωσε, η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί στα βορειοδυτικά, αλλά θα επηρεάσει και άλλες περιοχές, όπως η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, την Τρίτη θα επηρεαστούν κυρίως το Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί, Διαπόντιοι Νήσοι) και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ την Τετάρτη θα επηρεαστούν το Ιόνιο, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία, καθώς και η δυτική και νότια Πελοπόννησος. «Ο καιρός θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο την Πέμπτη», πρόσθεσε.

Ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, τόνισε ότι από την Τρίτη περιμένουμε βροχές στα δυτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, με την κακοκαιρία να εξαπλώνεται και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. «Τα πιο ισχυρά φαινόμενα θα σημειωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Είναι ο καιρός τύπου Π. Κατά διαστήματα από την Τετάρτη μέχρι το Σάββατο αυτές οι περιοχές θα δέχονται μεγάλα ύψη βροχής».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, προσοχή χρειάζονται οι εξής περιοχές:

Επτάνησα, δυτική και νότια Πελοπόννησος

Δυτική Στερεά, Ήπειρος

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Βορειοανατολικό Αιγαίο

«Θα βρέξει και στην Αττική, προφανώς, Τετάρτη και στη συνέχεια. Από αύριο αργά το βράδυ ίσως έχουμε ένα πέρασμα από τη νότια Αττική. Όχι όμως με τέτοια ένταση όπως στις υπόλοιπες περιοχές», κατέληξε.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού

Αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στη χώρα, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αρχικά από την Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και στη συνέχεια, από την Τετάρτη 26-11-25, σε όλη τη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχοπτώσεις, εκτός από την ένταση τους, θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κακοκαιρία θα υποχωρήσει στα δυτικά μέχρι το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Συγκεκριμένα:



Αύριο, Τρίτη (25-11-25), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων Νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).



Μεθαύριο, Τετάρτη (26-11-25), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.



β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι Νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.