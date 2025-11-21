Η ταυτοποίηση των δραστών του μαφιόζικου χτυπήματος στη Ρόδο, ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή μιας 10μελούς ομάδας του «ελληνικόυ FBI», η οποία εργάστηκε συντονισμένα για να φτάσει στα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες – ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί – είχαν καταφτάσει στο νησί τέσσερις ημέρες πριν την επίθεση. Με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά, έφτασε στο νησί και το όχημα διαφυγής τους.

Με ορμητήριο σε περιοχή κοντά στο Φυτώριο της Ρόδου, έστησαν δίκτυο παρακολούθησης του επιχειρηματία και κατέγραψαν με ακρίβεια τον τρόπο εκτέλεσης του σχεδίου τους.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν χρησιμοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας σπιτιών και καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής. Αυτό που «πρόδωσε» τελικά τους δράστες ήταν ο «ερασιτεχνικός» τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, όπως αναφέρει η «Ροδιακή».

Αμέσως μετά την ένοπλη επίθεση, οι τρεις δράστες,, εγκατέλειψαν το όχημα διαφυγής τους στην περιοχή του Φυτωρίου και αναχώρησαν αεροπορικώς από τη Ρόδο προς την Αθήνα, μέσω Καρπάθου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης να βρίσκεται στην Αθήνα. Η επιλογή του χρόνου της επίθεσης δείχνει ότι οι δράστες γνώριζαν επακριβώς την επιστροφή του επιχειρηματία στο νησί δύο ημέρες πριν το συμβάν.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό των δραστών, παρά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, ενώ αναλύονται οι 14 κάλυκες και το μαύρο στεφάνι που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025. Οι δράστες πυροβόλησαν κατά των μπαλκονόπορτων του σπιτιού του επιχειρηματία και, φεύγοντας, άφησαν στην κεντρική πόρτα ένα μαύρο στεφάνι.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλεξε συνολικά 14 κάλυκες που βρέθηκαν σκορπισμένοι στον κήπο. Παράλληλα, κατέσχεσαν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να αξιοποιηθούν για περαιτέρω έρευνες και να οδηγήσουν στους αυτουργούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε επιστρέψει στο νησί δύο ημέρες πριν, γεγονός που ενδέχεται να γνώριζαν οι δράστες για να καθορίσουν τον χρόνο της εκτέλεσης της πράξης τους.