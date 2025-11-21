Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου Κρήτης το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ανάμεσα σε Χουμέρι και Γαλατά.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ, με πεζοπόρο τμήμα των επτά ατόμων.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, οι φλόγες μαίνονται σε πλαγιά ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων.