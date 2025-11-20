Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Κέρκυρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου. Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν τα 9 μποφόρ, καταρρακτώδης βροχή και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπησαν το νησί για περίπου τρεις ώρες, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές ζημιές και αναστάτωση σε κατοίκους και υπηρεσίες.

Σε πολλά σημεία έπεσαν δέντρα, έγιναν κατολισθήσεις και δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν από κυπαρίσσια που ξεριζώθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας.

Στην Ήπειρο μηχανήματα των δήμων και της πολιτικής προστασίας από τη νύχτα επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο καθώς από τον μεγάλο όγκο του νερού προκλήθηκαν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις, σύμφωνα με το epirus.news.

Τα ποτάμια ειδικά, ο Αώος, ο Σαραντάπορος και ο Καλαμάς, έχουν φουσκώσει και υπάρχει φόβος υπερχείλισης της επόμενες ώρες καθώς αναμένεται να χτυπήσει την περιοχή νέο κύμα κακοκαιρίας.

Μια νέα κατολίσθηση νωρίς το πρωί έκοψε και πάλι τον δρόμο ανάμεσα στα ορεινά χωριά Άρματα και Δίστρατο στην Κόνιτσα.

Λόγω των προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, πολλά χωριά της Κόνιτσας από χθες είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.